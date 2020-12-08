От коронавируса умер культовый режиссер Ким Ки Дук

Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер на 60-м году жизни от осложнений от коронавируса в Латвии. Об этом порталу Delfi рассказал президент «Артдокфеста» Виталий Манский.

Как пишет Delfi, Ким Ки Дук находился в Латвии с 20 ноября, где, по неофициальной информации, намеревался приобрести дом и оформить вид на жительство. С 5 декабря режиссер перестал выходить на связь. По данным издания, Ким Ки Дук скончался в больнице в ночь на 11 декабря.

Ким Ки Дук снял 31 картину, самыми известными из которых стали “Пьета”, за которую он получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля в 2012 году, "Самаритянка" (2004), за которую был награждён "Серебряным медведем" Берлинского фестиваля, "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003), "Плохой парень" (2001).