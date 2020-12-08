Президент Грузии о важности диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на первом заседании новоизбранного парламента подчеркнула важность найти новые пути сближения с Абхазией и Южной Осетией и начать диалог с Россией, передает РИА Новости.

Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

"Для решения замороженных конфликтов и победы над оккупацией необходим новый подход и выход из самоизоляции... Нельзя, в отличие от всего мира и наших ближайших партнеров, быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии. Надо отметить - и в этом я отчасти соглашусь с оппозицией - что лишь параллельная дипломатия с Россией не оправдывается...", - заявила Зурабишвили.

По ее словам, у диалога есть свои форматы, и поддержка международных партнеров в этом направлении необходима. Президент отметила, что "важно найти новые подходы для сближения с абхазскими и осетинскими братьями". Глава государства считает, что надо найти пути для сокращения дистанции и объединения, а для этого надо использовать все возможности.