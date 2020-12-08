Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ

У здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии (РФ) произошел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

В результате инцидента, по данным агентства, шесть человек получили ранения. По предварительной информации, взрыв совершил смертник, он погиб.

«По предварительным данным мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья. Перед взрывом он подошел к группе правоохранителей у входа в здание отдела ФСБ и взорвал себя с криками: «Аллах Акбар», — сказал источник Интерфакса.

Другой источник агентства сообщил, что взрывов было два: в 7 утра у здания взорвалась небольшая бомба, а через несколько часов, когда сотрудники ФСБ вели работу на месте происшествия, к ним подъехала машина, из нее выбежал смертник и подорвал себя.