Эрдоган: я лично отслеживал каждый из 44 дней войны в Карабахе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отслеживал каждый из 44 дней войны за освобождение оккупированных земель Азербайджана.
«Мы не оставляли Азербайджан наедине с вызовами. Представители МИД, Минобороны и разведки тесно контактировали с азербайджанскими коллегами. Кроме того, наши представители постоянно посещали Азербайджан», - приводит Anadolu слова турецкого лидера.
По словам Эрдогана, состоялась целая серия телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.