Бельгийский провал армянского лобби

Как сообщили haqqin.az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, ожидалось, что текст принятого комитетом проекта резолюции будет вынесен на голосование в ходе пленарного заседания палаты представителей Бельгии 17 декабря. Однако в результате "усилий" проармянских кругов бельгийский сенат решил вынести документ на голосование 11 декабря".

2 декабря в комитете по иностранным делам Палаты представителей федерального парламента Бельгии был обсужден проект резолюции по Карабах у, и после внесения ряда поправок документ был рекомендован на пленарное заседание парламента.

Главным инициатором представления в сенат законопроекта является председатель комитета сената по межотраслевым вопросам, один из главных носителей сепаратистских настроений в самой Бельгии, член националистической исламофобской и антитюркской партии «Новый Фламандский союз» (N-VA) Марк Демесмаекер.

М.Демесмаекер тесно сотрудничает с руководителем основной армянской лоббистской организации в Брюсселе Каспаром Карампетяном и при организационной поддержке и личном сопровождении последнего в октябре прошлого года совершил незаконную поездку на находившиеся под армянской оккупацией территории Азербайджана.

В связи с этим руководитель рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Бельгией, депутат Кямал Джафаров направил письмо бельгийскому сенатору Марку Демесмаекеру. В письме депутат подробно проинформировал по существу своего бельгийского коллегу, напомнил, что международное право и даже официальная позиция Бельгии по вопросу Нагорного Карабаха отражает поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Отметим, что различные армянские диаспорские организации и проармянские силы, принимая подобные резолюции, пытаются скрыть последние неудачи Армении. В действительности усилия армянских лоббистских организаций, которые не добились во Франции желаемого, были обречены на провал и в бельгийском парламенте. Так, в первоначальном проекте резолюции предлагалось признать бывший оккупационный режим и установить с ним дипломатические отношения для обеспечения его безопасности.

Однако в результате своевременных шагов правительства и Милли Меджлиса такие абсурдные предложения не были приняты. Были удалены все ссылки на так называемый «Арцах» в первоначальном тексте проекта резолюции и принято выражение «Нагорный Карабах». Самый важный момент заключается в том, что в соответствии с международным правом в проект включены резолюции Совета Безопасности ООН №№822, 853, 874 и 884. Другими словами, документ, принятия которого добивались армяне и проармянские силы, подтвердил принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану.