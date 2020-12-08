Human Rights Watch о военных преступлениях Армении

В ходе расследований на местах в Азербайджане в HRW задокументировали 11 инцидентов, во время которых армянские вооруженные силы использовали баллистические ракеты, артиллерийские ракеты и крупнокалиберные артиллерийские снаряды, поражавшие населенные районы в результате очевидных неизбирательных атак.

Армянские вооруженные силы нанесли ряд неизбирательных ракетных ударов по Азербайджану в период боевых действий с сентября по ноябрь 2020 года, говорится в сообщении Human Rights Watch (неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека - HRW).

«Армянские силы неоднократно запускали ракеты и тяжелую артиллерию по населенным городам и деревням в нарушение принятых правил ведения войны, - сказал Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Он отметил, что снова и снова в течение шестинедельной войны этими атаками уничтожались жизни и дома мирных жителей, и это должно быть расследовано.

HRW расследовала ракетные и артиллерийские удары армянских ВС по городам, поселкам и селам в Агдаме, Барде, Физули, Гяндже, Геранбое, Нафталане и Тертере в Азербайджане.

В отчете на основе личных интервью с 53 свидетелями атак и 12 телефонных интервью, новостных сообщений и правительственных данных рассматриваются 18 из этих атак, в результате которых погибли 40 мирных жителей и десятки получили ранения.

В HRW также изучили спутниковые снимки, связанные с 10 из 17 атак, фотографии и видео, размещенные в социальных сетях с мест 9 атак, которые подтвердили время и дату атак, а также масштабы разрушений.

«Армянские силы стреляли из очень разрушительного и неточного оружия по городам, поселкам и селам Азербайджана», - сказал Уильямсон, добавив, что ответственность за эти и другие очевидные нарушения законов войны имеет решающее значение.