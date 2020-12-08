Эрдоган: Путин поддержал инициативу Алиева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер поддержал идею Баку о создании платформы для обеспечения региональной безопасности, в которую могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и Армения. Как сообщает ТАСС, об этом турецкий президент сказал в интервью журналистам на борту своего самолета во время возвращения из Азербайджана.

"Господин Путин к этой идее относится положительно. В телефонном разговоре он спросил, какое у меня мнение на этот счет. Я ему ответил, что, после того как президент Азербайджана Ильхам Алиев отнесся к этому положительно, то важно, чтобы и я к тому относился положительно. В этой теме даже Грузия вышла в повестку дня", - приводит слова Эрдогана телеканал Haberturk.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что в случае присоединения Еревана к этой платформе в отношениях между Турцией и Арменией "может быть открыта новая страница".