Ильхам Алиев подписал указ об отмене военного положения

Президент Ильхам Алиев подписал указ об отмене военного положения, сообщает АзерТАдж.

Согласно указу, в Азербайджане с 00.00 12 декабря отменяется военное положение.

 

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