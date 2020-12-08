Ильхам Алиев подписал указ об отмене военного положения
Президент Ильхам Алиев подписал указ об отмене военного положения, сообщает АзерТАдж.
Согласно указу, в Азербайджане с 00.00 12 декабря отменяется военное положение.
Президент Ильхам Алиев подписал указ об отмене военного положения, сообщает АзерТАдж.
Согласно указу, в Азербайджане с 00.00 12 декабря отменяется военное положение.
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