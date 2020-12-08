Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам карабахской войны еще 35 частных домов. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, частные дома предоставлены в десяти районах – Масаллы, Астаре, Евлахе, Шамкире, Загатале, Агдаше, Агджабеди, Шемахе, Физули, Джалилабаде и Гаджикабуле.

Гражданам из этих категорий в общей сложности предоставлены 35 частных домов. В мероприятии по предоставлению квартир в Масаллинском и Астаринском районе приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев, глава ИВ Масаллинского района Шахин Маммедов и замглавы ИВ Астаринского района Ильгар Малыев.

Члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны отметили, что гордятся президентом Азербайджана, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым и Вооруженными силами Азербайджана, подарившим народу радость великой Победы.

В ходе мероприятия было отмечено, что в 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны будут предоставлены рекордные - не менее 1500 квартир и частных домов, причем больше 1100 из них уже передано своим владельцам, процесс будет продолжен в ближайшие дни. Всего за истекший период данной категории граждан было передано 9000 квартир и частных домов.