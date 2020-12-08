Россия испытала ужаснувшее США оружие

Испытательный пуск проведен «из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области», отметили в военном ведомстве. Там уточнили, что «Циркон» развил скорость восемь чисел Маха и поразил цель на расстоянии более 350 километров.

В октябре американский журнал Popular Mechanics написал, что скорость «Циркона» ужасает, однако Военно-морские силы (ВМС) США занимаются вопросом перехвата данного оружия.

В том же месяце Минобороны России представило ролик первого пуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков».

Тогда же ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что «Циркон» в ходе одного из трех испытаний, запланированных до конца года, уничтожит авианосец условного противника.