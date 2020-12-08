16:25

В haqqin.az обратился Эльшан Мусаев – глава немецкой компании EKM Global Consulting GMbH, которая осуществляет ряд проектов в Азербайджане и является партнером ОАО «Азеришыг», с просьбой дать ему возможность выразить свои впечатления от Парада Победы. Предлагаем читателям очень искренний, глубоко прочувствованный рассказ Э.Мусаева об этом знаменательном событии:

Вчера мне посчастливилось снимать на видеокамеру Парад Победы, состоявшийся в ознаменование триумфа Азербайджана в Отечественной войне против армянских оккупантов. Пришлось простоять на холоде несколько часов, но согревали переполнявшие душу гордость и радость. Когда на площади Азадлыг появились, а затем выступили президенты Азербайджана и Турции, меня, довольно скептичного по жизни человека, охватило такое ликование, что о пронизывающем ветре, окаменевших от холода ногах, я моментально забыл. В речах обоих президентов - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана - было столько искренних глубоких эмоций, выражения счастья от достижения нелегкой, но прекрасной Победы, что, уверен, каждый, кто слушал их, затаил в те минуты дыхание, чтобы не пропустить ни единого слова. Это был очень важный момент в жизни каждого азербайджанца, потому что народ, 30 лет ощущавший на себе тяжкое бремя поражения, народ, потерявший свои земли в неравной и нечестной борьбе, смог наконец гордо расправить плечи и ощутить себя единым целым. За невероятно короткое время, всего 44 дня, с нами произошло так много важного, что это трудно пока осознать и оценить. Мы поняли, что Турция действительно является нашим братским государством, что мудрые слова Гейдара Алиева о том, что мы – одна нация, только страны у нас две, были не о дружбе, а именно о братстве наших народов.

Сложно описать чувство, которое испытали все азербайджанцы, когда ровно 2783 турецких солдат гордо маршировали на Параде Победы, олицетворяя скорбь и гордость за своих братьев, азербайджанских шехидов, погибших на второй Карабахской войне. И президент Ильхам Алиев в своей речи в первую очередь сказал о наших героях-шехидах, о том, что они никогда не будут забыты, что весь наш народ будем чтить их память в веках. Каждый азербайджанец в неоплатном долгу перед ними, бесстрашными, благородными сынами Азербайджана, отдавшими свою жизнь за Родину. Было видно, какие сложные чувства переполняли нашего президента в этот момент. Он рассказывал о войне, о нашей победе, и я уверен, есть еще многое переживаний, нервов, раздумий, решений главы государства, о которых мы пока не знаем. Ильхам Алиев блестяще справился с ролью Верховного главнокомандующего. Не менее впечатляющей была речь и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эмоциональным пиком ее было стихотворение Бахтияра Вахабзаде, которое он прочитал наизусть.

Парад Победы 10 декабря – огромный праздник для Азербайджана. Я счастлив, что мне удалось присутствовать на нем, и знаю – мы, каждый из нас, запомнит этот день на всю жизнь. В этот день из побежденного народа мы превратились в победителей. Мы поняли, кто наши друзья, а кто враги. Мы поняли, что победителей не судят, и теперь можем диктовать условия. Мы можем и должны создать новый мир в нашем регионе.