Предприниматель Эльшан Мусаев: Ильхам Алиев золотыми буквами вписал свое имя в историю Азербайджана наша почта; фото; видео
В haqqin.az обратился Эльшан Мусаев – глава немецкой компании EKM Global Consulting GMbH, которая осуществляет ряд проектов в Азербайджане и является партнером ОАО «Азеришыг», с просьбой дать ему возможность выразить свои впечатления от Парада Победы.
Предлагаем читателям очень искренний, глубоко прочувствованный рассказ Э.Мусаева об этом знаменательном событии:
Вчера мне посчастливилось снимать на видеокамеру Парад Победы, состоявшийся в ознаменование триумфа Азербайджана в Отечественной войне против армянских оккупантов. Пришлось простоять на холоде несколько часов, но согревали переполнявшие душу гордость и радость. Когда на площади Азадлыг появились, а затем выступили президенты Азербайджана и Турции, меня, довольно скептичного по жизни человека, охватило такое ликование, что о пронизывающем ветре, окаменевших от холода ногах, я моментально забыл.
В речах обоих президентов - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана - было столько искренних глубоких эмоций, выражения счастья от достижения нелегкой, но прекрасной Победы, что, уверен, каждый, кто слушал их, затаил в те минуты дыхание, чтобы не пропустить ни единого слова. Это был очень важный момент в жизни каждого азербайджанца, потому что народ, 30 лет ощущавший на себе тяжкое бремя поражения, народ, потерявший свои земли в неравной и нечестной борьбе, смог наконец гордо расправить плечи и ощутить себя единым целым.
За невероятно короткое время, всего 44 дня, с нами произошло так много важного, что это трудно пока осознать и оценить. Мы поняли, что Турция действительно является нашим братским государством, что мудрые слова Гейдара Алиева о том, что мы – одна нация, только страны у нас две, были не о дружбе, а именно о братстве наших народов.
Сложно описать чувство, которое испытали все азербайджанцы, когда ровно 2783 турецких солдат гордо маршировали на Параде Победы, олицетворяя скорбь и гордость за своих братьев, азербайджанских шехидов, погибших на второй Карабахской войне.
И президент Ильхам Алиев в своей речи в первую очередь сказал о наших героях-шехидах, о том, что они никогда не будут забыты, что весь наш народ будем чтить их память в веках.
Каждый азербайджанец в неоплатном долгу перед ними, бесстрашными, благородными сынами Азербайджана, отдавшими свою жизнь за Родину.
Было видно, какие сложные чувства переполняли нашего президента в этот момент. Он рассказывал о войне, о нашей победе, и я уверен, есть еще многое переживаний, нервов, раздумий, решений главы государства, о которых мы пока не знаем. Ильхам Алиев блестяще справился с ролью Верховного главнокомандующего.
Не менее впечатляющей была речь и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эмоциональным пиком ее было стихотворение Бахтияра Вахабзаде, которое он прочитал наизусть.
Парад Победы 10 декабря – огромный праздник для Азербайджана. Я счастлив, что мне удалось присутствовать на нем, и знаю – мы, каждый из нас, запомнит этот день на всю жизнь. В этот день из побежденного народа мы превратились в победителей. Мы поняли, кто наши друзья, а кто враги. Мы поняли, что победителей не судят, и теперь можем диктовать условия. Мы можем и должны создать новый мир в нашем регионе.
Убежден, что Ильхам Алиев именно тот лидер, который может претендовать на Нобелевскую премию мира. Этот человек войной достиг мира для целого региона. И этот мир приемлем для двух враждовавших долгое время народов. Ильхам Алиев нашел решение. Нашел правильных партнеров. Выбрал нужное время. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю Азербайджана. Он вернул захваченные земли. Ильхам Алиев выполнил завет общенационального лидера Гейдара Алиева.
Говорят, каждый народ заслуживает правителя, которого имеет. Азербайджанский народ может гордиться своим президентом. Ильхам Алиев проявил себя как мудрый глава государства, выдающийся Верховный главнокомандующий, талантливый стратег и тактик. Мы гордимся вами, господин Президент. И уверен, вами гордится с небес наш общенациональный лидер Гейдар Алиев!