Ульвия Худиева 16:35

Семью Гаджиевых, как и других их земляков, армянские агрессоры изгнали из Физулинского района в августе 1993 года. Кое-как устроившись в Баку, Гаджиевы долгие годы ютилась на территории бывшего завода по ремонту вычислительных машин. Родившийся в 1997 году Тогрул детство провел в каморке одного из корпусов этого завода. Всю свою жизнь он мечтал о родном Физули, о котором знал лишь из воспоминаний родителей…

Семья беженцев 13 лет жила в крошечной комнатке, где даже окон не было. Глава семейства был рабочим, его жена – учительницей. С первых дней войны как рядовой действительной воинской службы Тогрул Гаджиев был на фронте, доблестно сражался за освобождение захваченных врагом территорий. 8 октября молодой солдат стал шехидом в бою недалеко от отчего дома своей семьи - Физули. Корреспондент haqqin.az побывала в доме Гаджиевых, услышала рассказ матери 23-летнего героя Ильхамы Солтановой о погибшем сыне. Отец шехида Руфат Гаджиев воевал в Первой Карабахской войне. Зимой 1994 года он был тяжело ранен во время Горадизской операции. Ильхама ханум сообщила, что они растили двух своих детей в трудных условиях, но с большой любовью к Родине. «Когда началась карабахская война, я училась в Педагогическом институте в Ханкенди. 30 лет своей педагогической деятельности учила детей истории. Тогрул тоже был моим учеником. Я горжусь им не только как мать, но и как преподаватель умным и прилежным учеником», - сквозь слезы говорила Ильхама ханум.

Она рассказывает, как трудно им приходилось, но уверяет, что никто в семье никогда не падал духом, потому что всегда поддерживали друг друга. Тогрул мечтал о большом, просторном доме, хотел, чтобы они вернулись в родное село и чтобы у них были телевизор и холодильник. В 2004 году Гаджиевы приобрели участок земли в Сулутепе и начали строить дом. В 2009 году переехали в этот дом и купили, как хотел сын, телевизор и холодильник. Накануне своей гибели Тогрул узнал об освобождении родного села. Его мечта, как и мечта о доме, исполнилась... Тогрул Гаджиев учился в школе беженцев №18 Зангиланского района. Параллельно с этим братья ходили в музыкальную школу. Тогрул был очень талантливым мальчиком и неоднократно побеждал на различных конкурсах. С высокими баллами он поступил в Национальную консерваторию, где увлеченно постигал искусство игры на таре, совмещая учебу с преподаванием в музыкальной школе Физулинского района. Консерваторию окончил с отличием.