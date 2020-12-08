Находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) назначил социальные выплаты около 1000 членам семей наших героев, ставших шехидами в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, им назначены месячные президентские стипендии, а также пенсии и пособия. Процесс назначения социальных выплат продолжается.

Напомним, что функционирует рабочая группа для оказания оперативной поддержки в обеспечении права на получение социальных выплат членами семей военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне, и участникам войны. Для назначения социальных выплат семьям шехидов запрашивают документы из соответствующих организаций и осуществляют назначения.