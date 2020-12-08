Акция протеста у здания правительства Армении

Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна дошли от Площади Франции до здания правительства в Ереване, продолжая скандировать: «Армения без Никола», сообщает «Новости-Армения».

С плакатами против Пашиняна митингующие прошли через Площадь Республики и продолжили свои выступления у здания правительства, обвиняя премьер-министра в недавних последних заявлениях президентов Азербайджана и Турции.

Лидер оппозиционной партии «Отечество» Артур Ванецян призвал собравшихся поаплодировать полиции Армении, стоящей у здания правительства, заявляя, что она также сторонник оппозиции.

Участники акции неповиновения с требованием отставки Пашиняна собрались в пятницу на Площади Франции в Ереване. К площади были стянуты большие силы полиции, митингующих жестко подвергали приводу в полицейские участки.