Минтруда: за последние 3 года число трудовых договоров увеличилось на 327 тысяч

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, по сравнению с началом 2018 года общее число трудовых договоров на 1 декабря 2020 года увеличилось на 25% (327 тысяч контрактов). Из них 46% (около 230 тысяч) приходится на долю частного сектора, остальные - на долю государственного.

Повышение заработной платы, направленные на легализацию неформальной занятости стимулирующие меры, введение новых налоговых и страховых льгот в частном секторе за прошедший период дали толчок развитию рынка труда и оказали положительное влияние на легализацию трудовых отношений.

В результате последовательной динамики роста заработной платы за указанный период фонд заработной платы показал рост на 77% (в том числе в государственном секторе - на 84%, в частном - на 70%).