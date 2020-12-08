Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому генералитету

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражением соболезнования Министру национальной обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Главного командования жандармерии Турции в результате предательского террористического акта в сирийском городе Рас-эль-Айн.

«Глубоко потрясен известием о гибели и ранениях военнослужащих Главного командования жандармерии братской Турецкой Республики в результате предательского террористического акта в сирийском городе Рас-эль-Айн.

Да упокоит Всевышний Аллах души шехидов. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе это и наше горе», - говорится в письме.