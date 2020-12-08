В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 4 381 новый случай заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 3 658 человек вылечились и были выписаны домой.

От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 47 пациентов с положительным ответом теста на коронавирус.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 167 155 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 103 550 человека вылечились, 1 840 - скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 61 765.