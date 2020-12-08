Председатель постоянной комиссии парламента Армении по экономическим вопросам, депутат от правящего блока « Мой шаг » Бабкен Тунян прокомментировал заявления Андраника Кочаряна относительно армяно-турецкого и армяно-азербайджанского взаимодействия, а также возможность участия Армении в «Платформе шести», которую предложил создать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отвечая на вопрос журналистов, присоединится ли Армения к «Платформе шести» в случае её создания, армянский депутат заявил, что страна должна руководствоваться собственными интересами, пишет ФактИнфо.

«Хочу напомнить, что Армения уже много лет входит в состав, например, Организации черноморского экономического сотрудничества, в которой 12 участников, среди них – Турция, Азербайджан, Грузия, Украина и другие страны. Если брать глобально, Армения должна руководствоваться собственными интересами. Если из этих интересов исходит участие в какой-либо платформе, значит, она будет участвовать, если нет, тогда не будет», - сказал Тунян.