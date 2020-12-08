Интерпол задержал в Москве крупного иранского мошенника
Сотрудники российских правоохранительных органов задержали в Москве гражданина Ирана, подозреваемого в многомиллионном хищении на родине, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола совместно с оперативниками Главного управления МВД России по Москве задержан гражданин Исламской Республики Иран Джами Сейедэсмаил", - сказала Волк журналистам, передает Интерфакс.
По ее словам, обвиняемый в мошенничестве иранец был объявлен в международный розыск в октябре этого года на основании запроса правоохранительных органов Ирана: "Согласно информации иностранных коллег, он может быть причастен к хищению порядка 250 миллионов долларов".