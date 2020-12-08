Турция ответила Евросоюзу

Анкара отвергает итоги саммита лидеров Евросоюза, противоречащие нормам права и не отвечающие интересам большей части жителей Евросоюза. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, сообщает Anadolu.

Решение саммита лидеров ЕС вновь продемонстрировало нежелание Брюсселя учитывать интересы и волю турецкой общины Кипра, имеющей равное право на будущее острова, подчеркнули в ведомстве.

В МИД Турции также привлекли внимание к действиям греческих военных в отношении нелегальных мигрантов, предпринимающих попытки попасть в Европу через территорию Греции.

Действия греческих военных, выдворяющих мигрантов в Эгейском море в направлении берегов Турции с ведома Frontex (Агентства ЕС по контролю границ) – постыдно для Евросоюза, подчеркнули в турецком внешнеполитическом ведомстве.