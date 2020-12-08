Эрдоган: эти 30 лет азербайджанцы были очень терпеливы...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле дал оценку завершившемуся накануне визиту в Баку. Об этом сообщает Anadolu.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Азербайджан является братской страной, земли которой 30 лет находились под армянской оккупацией.

Азербайджанцы были очень терпеливы. Минская группа ОБСЕ за этот период не оправдала ожиданий и не поспособствовала справедливому решению конфликта, констатировал турецкий лидер.

«Радость победы, которую испытывали наши азербайджанские собратья, была особой. Мой брат, президент Ильхам Алиев, его многоуважаемая супруга, мы и наша делегация продемонстрировали миру лучший пример братства и единства. Последующие совместные шаги были отражены в подписанных документах», - сказал глава турецкого государства.