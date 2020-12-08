Фонд Гейдара Алиева начал реставрацию религиозных памятников в Карабахе фото
По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой группа специалистов приступила к работе над проектом восстановления религиозных памятников и мечетей, разрушенных армянами на освобожденных территориях.
Как сообщили haqqin.az в Фонде Гейдара Алиева, архитектор Эрих Пуммер, глава австрийской компании Atelier Erich Pummer GesmbH, посетил Агдамскую мечеть и оценил ее нынешнее состояние.
Отметим, что Фонд Гейдара Алиева начал проект по восстановлению религиозных памятников и мечетей в Карабахе, являющихся национальным достоянием азербайджанского народа. В рамках проекта с участием местных и зарубежных специалистов наши святыни в регионе будут отреставрированы, законсервированы и реконструированы. Уже начались соответствующие работы по восстановлению разрушенных в годы оккупации религиозных сооружений в городе Шуша и Агдамском районе.