Пашиняна назвали «карманником, который отнял у армян достоинство»

На прошедшей сегодня в Ереване акции протеста, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, член АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян назвал главу армянского кабмина "вором-карманником", который отнял у армян "достоинство".

"Пока Никол Пашинян находится у власти, мы не прекратим наши акции неповиновения. Пашинян всего лишь уличный вор-карманник, который отнял у нас наше достоинство и самолюбие, перечеркнул наши 30 лет, поставил под вопрос наше будущее”, - цитирует ФактИнфо дашнака Сагателяна.