Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, президент Узбекистана искренне поздравил главу азербайджанского государства с завершением боевых действий в Нагорном Карабах е и пожелал дружественному народу братской страны мира и процветания. Главы государств выразили надежду на обеспечение безопасности и стабильности во всем регионе Южного Кавказа.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений.

С глубоким удовлетворением было отмечено, что взаимная поддержка, оказанная в непростой период пандемии, еще раз продемонстрировала многовековую дружбу и стратегический характер сотрудничества двух государств.

Главы государств подчеркнули важность активного продвижения совместных программ и проектов, направленных на наращивание объемов взаимной торговли, расширение кооперации ведущих предприятий в промышленности и сельском хозяйстве, в области энергетики, транспорта и логистики, туризма и в других секторах.

Стороны подтвердили готовность продолжить интенсивный межрегиональный и культурно-гуманитарный обмен.

В ходе беседы президент Ильхам Алиев и президент Шавкат Мирзиёев договорились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем уровне.