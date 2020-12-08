ВОЗ благодарит Октая Ширалиева

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила министра здравоохранения Азербайджана Октая Ширалиева за его особую заботу и внимание к Национальной лаборатории кори/краснухи в Азербайджане. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в письме Октаю Ширалиеву, направленном директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

Как отмечается в письме, во втором квартале 2020 года в рамках ежегодного процесса аккредитации экспертами Европейского регионального бюро ВОЗ проведена инспекция в Национальной лаборатории кори/краснухи. По результатам инспекции, лаборатория полностью аккредитована как Национальная лаборатория ВОЗ по кори/краснухе на 2021 год.

В письме наряду с этим доводятся соответствующие рекомендации, а также отмечается, что пандемия COVID-19 и связанная с ней эпидемиологическая ситуация оказали негативное влияние на систему здравоохранения ВОЗ в Европе.

Было подчеркнуто, что, устраняя запросы и проблемы, связанные с COVID-19, необходимо полностью контролировать и необходимые лабораторные и эпидемиологические исследования для профилактики кори и краснухи.