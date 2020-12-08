Немецкое СМИ: «Европа должна помогать Армении только при условии отказа от притязаний на Карабах»

Немецкое издание The European опубликовало статью о том, какой должна быть европейская политика относительно Нагорного Карабах а после войны, завершившейся победой Азербайджана, сообщает haqqin.az.

«Позиция Франции в нагорно-карабахском споре ставит под угрозу долгосрочное решение конфликта, - говорится в публикации. - Вместо этого нужна общеевропейская стратегия восстановления территориальной целостности Азербайджана и экономического процветания Армении. Идея независимости Нагорного Карабаха лишена как историко-правовых, так и моральных оснований.

Стабилизация внутриполитической ситуации в Армении после соглашения о прекращении огня с Азербайджаном увеличит вероятность сближения страны с Европой. Это вызвано настроением в армянском обществе, которое считает, что Армения была брошена Россией во время войны».

По мнению издания, в Европе у многих сложилось ошибочное поверхностное мнение о войне в Нагорном Карабахе, основанное на стереотипах типа «христианство против ислама» и т.д.

«Однако если присмотреться к ситуации повнимательнее, то получится гораздо более сложная картина, которая все переворачивает и тем самым лишает всякого оправдания борьбу Армении за территорию.

Прежде всего, этот регион никогда не был частью армянского государства в современном понимании этого слова. На популярные в Армении ссылки на древние анналы Страбона, Плутарха или Плиния Старшего, согласно которым Нагорный Карабах временно был периферией Великой Армянской империи, можно обращать внимание только будучи за пределами здравого смысла. Более убедительным было бы начать с восстановления Армянской империи на территориях современных Турции, Ирана и Сирии как первого шага в реализации исторической логики. Надо быть больным, чтобы всерьез воспринимать древние сказки о «Великой Армении»