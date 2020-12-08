Немецкое СМИ: «Европа должна помогать Армении только при условии отказа от притязаний на Карабах»
Немецкое издание The European опубликовало статью о том, какой должна быть европейская политика относительно Нагорного Карабаха после войны, завершившейся победой Азербайджана, сообщает haqqin.az.
«Позиция Франции в нагорно-карабахском споре ставит под угрозу долгосрочное решение конфликта, - говорится в публикации. - Вместо этого нужна общеевропейская стратегия восстановления территориальной целостности Азербайджана и экономического процветания Армении. Идея независимости Нагорного Карабаха лишена как историко-правовых, так и моральных оснований.
Стабилизация внутриполитической ситуации в Армении после соглашения о прекращении огня с Азербайджаном увеличит вероятность сближения страны с Европой. Это вызвано настроением в армянском обществе, которое считает, что Армения была брошена Россией во время войны».
По мнению издания, в Европе у многих сложилось ошибочное поверхностное мнение о войне в Нагорном Карабахе, основанное на стереотипах типа «христианство против ислама» и т.д.
«Однако если присмотреться к ситуации повнимательнее, то получится гораздо более сложная картина, которая все переворачивает и тем самым лишает всякого оправдания борьбу Армении за территорию.
Прежде всего, этот регион никогда не был частью армянского государства в современном понимании этого слова. На популярные в Армении ссылки на древние анналы Страбона, Плутарха или Плиния Старшего, согласно которым Нагорный Карабах временно был периферией Великой Армянской империи, можно обращать внимание только будучи за пределами здравого смысла. Более убедительным было бы начать с восстановления Армянской империи на территориях современных Турции, Ирана и Сирии как первого шага в реализации исторической логики. Надо быть больным, чтобы всерьез воспринимать древние сказки о «Великой Армении»
Во-вторых, конфликт носит не чисто религиозный характер, а в первую очередь этнический, в котором оспариваются государственные территории. Следует помнить, что в начале 1990-х годов армянское население грузинского региона Абхазия поддерживало местных сепаратистов против центрального правительства. Ложные крестоносцы из армянских батальонов вместе с мусульманскими бойцами северокавказского происхождения в то время принимали активное участие в массовых убийствах и этнических чистках против православных грузин.
Конфликт в Нагорном Карабахе, в то время автономной области Советского Азербайджана, начался в 1988 году с требований армянского народа присоединиться к Армении. В результате последовавшей войны армянской армии удалось оккупировать не только территорию региона, но и семь прилегающих районов, в которых азербайджанцы составляли абсолютное большинство. Не менее полумиллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свою родину. Несмотря на несколько резолюций ООН и договоренности Минской группы ОБСЕ, ни один из этих районов не был возвращен Азербайджану, и ни один беженец не смог вернуться до последней войны.
Вид этих недавно отвоеванных Азербайджаном территорий напоминает японский город Хиросиму после атомной бомбардировки и сцены из апокалиптического фильма. На фотографиях запечатлены города-призраки с разрушенными, полуразрушенными и заросшими домами. Многочисленные памятники культуры в регионе также не смогли избежать этой участи.
Это тоже не удивительно, потому что все эти годы после распада Советского Союза Армения оставалась в тяжелом экономическом положении с постоянной эмиграцией».
The European считает, что в этот исторический момент после заключения соглашения о прекращении огня первая задача Европейского Союза - не дать старым коррумпированным политикам захватить власть в Армении.
«ЕС может поддержать нынешнее правительство Армении с помощью экономических реформ и создания правовых институтов. Во-вторых, Европа должна стремиться к прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Следовательно, ее финансовая помощь должна быть привязана к условиям достижения окончательного мирного соглашения с Азербайджаном. В обмен на гарантии безопасности армянского населения в Азербайджане Армения должна отказаться от претензий на этот регион. Признаком этого будет демаркация границ по образцу договоренностей европейских государств до их присоединения к ЕС. В отличие от моноэтнической Армении, сегодняшний Азербайджан - многонациональное, многоконфессиональное, светское государство, в котором помимо шиитов проживают также сунниты, православные христиане и евреи. Именно отсутствие антисемитизма в стране обусловило ее продуктивное военное сотрудничество с Израилем. По неофициальной информации, сегодня в Азербайджане проживает от 20 до 30 тысяч армян. Президент Ильхам Алиев неоднократно обещал культурную автономию армянскому населению Нагорного Карабаха. Теперь Европа должна четко заявить о конфликте и убедить Армению обменять экономическое процветание страны на великие армянские проекты».