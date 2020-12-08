Армения подтвердила гибель почти 3 тысяч военных в Карабахе

Министерство здравоохранения Армении сообщило новые данные о погибших военнослужащих в ходе боевых действий в Карабахе - 2 996 человек, сообщает Интерфакс.

"Судмедэкспертизу прошли тела 2 996 погибших военнослужащих. С начала войны и по настоящее время у родных взяты 1 816 образцов ДНК, у тел погибших - 993. Процесс опознания тел на основе ДНК продолжается", - сказала агентству Арменпресс пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

2 декабря Минздрав Армении сообщил о 2 718 погибших военнослужащих, которые уже прошли судмедэкспертизу. По данным армянской стороны, еще не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства.