20 тел армянских солдат в Джебраиле

Родственникам пропавших без вести армянских военнослужащих разрешили принимать участие в поисковых операциях на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщают армянские СМИ, начальник управления по связям с общественностью армянской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Унан Тадевосян сказал, что "сегодня два отряда работают в направлениях Физули и Джебраила. Вчера в Джебраиле были обнаружены тела 20 погибших военнослужащих, одного – у Талыша".

Тадевосян заявил. что с 13 ноября в поисково-спасательных операциях обнаружено 802 тела, а также живой армянский солдат. Его нашли 14 ноября в лесах Шуши. В тот же день в том же месте был обнаружен раненый азербайджанский солдат.