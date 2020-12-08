Путин заявил, что редко смотрит телевизор, но «иногда оторопь берет»

Некоторый из ряда вон выходящий контент на телевидении надо ограничивать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), сообщает РБК со ссылкой на сайт Кремля.

Вопрос о морально-этических нормах в СМИ подняла журналистка Марина Ахмедова. Она привела как пример темы ток-шоу на федеральных каналах: «От кого родила 12-летняя школьница?», «Беременна в 15», «Отчим или одноклассник».

«Все, что вы сказали, я полностью разделяю. Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет», — отметил российский лидер.

Путин также отметил, что качество программ во многом зависит от уровня культуры тех людей, кто выпускает их в эфир. Президент выразил надежду, что в России постепенно будет подниматься этот уровень, чтобы не травмировать сознание людей.