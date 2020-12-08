Эрдоган: здравомыслящие страны ЕС не пошли на поводу у противников Турции

Саммит лидеров Евросоюза не оправдал антитурецких ожиданий целого ряда стран, позиция противников Анкары была предвзята, а позитивные шаги Анкары минимизировали вероятность негативных сценариев в отношении Турции, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в Стамбуле, сообщает Anadolu.

Глава турецкого государства подчеркнул, что здравомыслящие страны ЕС не пошли на поводу у противников Турции. Позиция Анкары по данному вопросу максимально полно отражена в заявлении МИД Турции, добавил он.

Глава турецкого государства выразил уверенность в том, что и мартовский саммит лидеров ЕС не оправдает ожиданий антитурецких кругов.

«Позиция Турции - правая. Анкара требует лишь того, что ей полагается. Тем более что на сегодня в повестке дня ЕС значится множество обязательств, не выполненных перед Турцией. Речь идет, в том числе, об упрощении визового режима и Таможенного союза. Надеюсь, все эти вопросы будут улажены в кратчайшие сроки», - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что у Турции налажены глубоко укоренившиеся политико-экономические отношения как с США , так и с ЕС, и обе стороны не могут игнорировать этот факт или рисковать этими отношениями. Турция не предпринимала никаких шагов, чтобы нанести ущерб духу этих отношений, и не собирается делать этого впредь, добавил турецкий лидер.