В Армении уже психологи призывают к «народным восстаниям»

Власти Армении так вцепились в свои кресла, что единственный способ добиться их ухода – это серьезные народные восстания, которые могут принимать определенные агрессивные формы, утверждает армянский психолог Мигрдат Мадатян, заявление которого приводит «ФактИнфо».

По мнению Мадатяна, объяснения, уговоры, составление логических цепей не заставят премьера подать в отставку: «Он прибегает к манипуляциям в своих речах. Ему задают один вопрос, он отвечает на другой. Он жонглирует словами так, что доводит до состояния, когда при его прослушивании создается впечатление, что у этой нации все в порядке, что войны у нас не было, что мы не потерпели поражения, что парада победы в Азербайджане не было... Все в порядке».