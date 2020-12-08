В Армении российские миротворцы попали в аварию есть пострадавшие; видео
В Армении в Сюникской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием российских миротворцев, сообщает армянский сайт криминальной хроники Shamshyan.com.
Согласно информации, авария произошла в четверг около 23:00 на трассе Ереван - Мегри в Сюникской области. Столкнулись российский КамАЗ и грузовик Tractor Tanker, управляемый Амином Кошрошахи (предположительно иранец).
Издание отмечает, что в ходе ДТП пострадали российские военные, их доставили в Горисский медицинский центр.
На место происшествия прибыл командующий российскими миротворческими силами Рустам Мурадов, а также сотрудники военной полиции Сюникской области.
Напомним, накануне на 4-м километре трассы Ханкенди - Аскеран произошло ДТП с участием автомобиля российских миротворцев. Автомобиль «Сузуки Витара» съехал с проезжей части и столкнулся с автомобилем «Урал», принадлежащим российским миротворческим силам. В результате ДТП водитель «Сузуки» и его пассажир погибли на месте.