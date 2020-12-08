Генсек ООН назвал две главные угрозы десятилетия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на форуме Нобелевской премии назвал разрушение договоренностей по ядерному сдерживанию и отсутствие регулирования в киберпространстве глобальными угрозами предстоящего десятилетия.
Дипломат отметил, что серьезные проблемы в глобальной координации «выходят далеко за рамки ответа на пандемию».
«Эрозия режима ядерного разоружения и беззаконие в киберпространстве — это лишь две области, которые смогут спровоцировать полномасштабный глобальный кризис в следующем десятилетии», — приводит ТАСС слова Гутерриша.