Суд в Австрии снял запрет на ношение хиджаба в младших классах
Конституционный суд Австрии признал принятый парламентом страны в 2019 году закон, запрещающий ношение хиджаба в начальных школах, противоречащим конституции страны. Об этом на брифинге заявил председатель Конституционного суда Австрии Кристоф Грабенвартер.
Грабенвартер отметил, что законопроект, предложенный правительством Себастьяна Курца, противоречит принципу равенства закона об образовании, сообщает Anadolu.
По его словам, закон направлен против мусульманского населения и подвергает детей дискриминации в системе образования. Есть риск, что это снизит шансы девочек из мусульманских семей получить образования, сделает их изгоем в обществе, сказал Грабенвартер, назвав неприемлемым введение запретов на ношение религиозной одежды лишь для мусульманского населения.
В 2019-2020 учебном году в Австрии вступили в силу поправки в закон о школьном образовании, запрещавшие ношение хиджаба девочкам до 11-летнего возраста в начальной школе. Нарушение запрета влекло штраф для родителей в размере €440. Австрийские власти подчеркивали, что эта мера направлена на защиту мусульманских девочек от дискриминации. Ограничения не затронули кипу и тюрбан. В январе 2020 года мусульманская религиозная община Австрии подавала жалобу в Конституционный суд страны против запрета на ношение хиджаба в начальных школах.