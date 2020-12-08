Суд в Австрии снял запрет на ношение хиджаба в младших классах

Конституционный суд Австрии признал принятый парламентом страны в 2019 году закон, запрещающий ношение хиджаба в начальных школах, противоречащим конституции страны. Об этом на брифинге заявил председатель Конституционного суда Австрии Кристоф Грабенвартер.

По его словам, закон направлен против мусульманского населения и подвергает детей дискриминации в системе образования. Есть риск, что это снизит шансы девочек из мусульманских семей получить образования, сделает их изгоем в обществе, сказал Грабенвартер, назвав неприемлемым введение запретов на ношение религиозной одежды лишь для мусульманского населения.

В 2019-2020 учебном году в Австрии вступили в силу поправки в закон о школьном образовании, запрещавшие ношение хиджаба девочкам до 11-летнего возраста в начальной школе. Нарушение запрета влекло штраф для родителей в размере €440. Австрийские власти подчеркивали, что эта мера направлена на защиту мусульманских девочек от дискриминации. Ограничения не затронули кипу и тюрбан. В январе 2020 года мусульманская религиозная община Австрии подавала жалобу в Конституционный суд страны против запрета на ношение хиджаба в начальных школах.