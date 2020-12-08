Максим Шевченко: «Армия Азербайджана - это армия, с которой нельзя не считаться»

Карабах , оккупированный армянскими вооруженными силами почти 30 лет назад, освобожден азербайджанским народом. Армения проиграла войну, которая была совершенно не в интересах армянского народа. Без войны можно было добиться гораздо больших результатов, мирным путем, в том числе и в Карабах е, чем они сейчас получили. Как сообщает АзерТАдж, об этом в ходе прошедшей в Баку встречи с представителями ведущих отечественных СМИ и деятелями общественности Азербайджана сказал известный российский журналист Максим Шевченко.

Азербайджан одержал справедливую победу в этой войне, отметил Максим Шевченко. Великая Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне изменит историю человечества.

По его словам, за эти 44 дня боевых действий в Карабахе Азербайджанская армия продемонстрировала способность решать самые сложные задачи, применяя самое современное вооружение: «Азербайджанские войска смогли занять позиции вдоль обороны, которые укреплялись десятилетиями. Это армия, с которой нельзя не считаться».

Эксперт подчеркнул, что ключевую роль в урегулировании карабахского вопроса сыграла Россия. Были также подчеркнуты исторически дружеские отношения между Россией и Турцией, отношениям с которой Россия придает большое значение: «Истоки этой дружбы начались еще с 20-х годов прошлого века, когда руководителем Турции был Мустафа Кемаль Ататюрк».