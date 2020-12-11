Леонид Швец, автор haqqin.az 11 декабря 2020, 23:23

По мере того, как мировые фармацевтические гиганты переходят от стадии разработки и испытаний вакцин против коронавируса к их промышленному производству, становится все очевиднее разрыв между богатыми странами, которые закупили большие партии препарата заранее, и бедными, у которых на это просто нет средств.

Развитые страны, в которых проживает около 14% населения планеты, уже выкупили 53% самых перспективных вакцин. Причем некоторые закупились с большим запасом: каждый канадец может быть привит по меньшей мере пять раз. В то же время это обстоятельство может привести к тому, что бедные страны могут остаться без вакцины в 2021 году. К такому выводу пришел альянс организаций «Народная вакцина», в который вошли Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam. Всемирная организация здравоохранения создала глобальную инициативу Covax, задачей которой является распределение около двух миллиардов доз вакцины среди 92 стран с низким и средним доходом. Covax исходит из максимальной цены за дозу в три доллара. На это благое дело удалось собрать уже 2,1 миллиарда долларов, но требуется еще по крайней мере пять миллиардов, и не очень понятно, где их брать.

Правительство Соединенных Штатов в лице президента Трампа отказалось участвовать в этой инициативе. Может, в этом и есть резон: самая богатая страна мира оказалась и самой пострадавшей. По состоянию на утро четверга 10 декабря, по данным New York Times, тут 15 468 700 человек болело или переболело Covid-19, по меньшей мере 289 500 умерли. Только за 9 декабря умерли 3 055 американцев, а у 218 667 обнаружен коронавирус. За последние две недели число случаев увеличилось по сравнению с предыдущий такой же период на 19%, а смертность - на 36%. В Америке настоящая национальная катастрофа, ей не до прочих, но все же есть надежда, что администрация Джо Байдена будет больше внимания уделять остальному миру и поможет Covax средствами. Пока же задачу по спасению человечества взвалил на себя Фонд Билла и Мелинды Гейтс, выделивший на борьбу с вирусом 1,75 миллиарда долларов.