Политтехнолога бен Ладена досрочно освободили из тюрьмы

Политтехнолог «террориста номер один» Усамы бен Ладена - Адель Абдель Бари был досрочно освобожден из тюрьмы в США из-за того, что страдает ожирением и астмой, сообщают британские СМИ.

Вследствие своих заболеваний Бари попал в группу риска по инфицированию коронавирусом. После освобождения он вернулся к жене в свою квартиру в Лондоне, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечается в сообщении, власти Великобритании решили не депортировать соратника «террориста номер один» на его родину в Египет, руководствуясь обязательствами в области прав человека: в противном случае Бари грозила смертная казнь.

Бари был арестован в Британии в 1999 году, в 2012-м его экстрадировали в США. Бари пошел на сделку со следствием и признал вину в терактах, произошедших в 1998 году, в результате которых погибли 228 человек. Он был осужден на 25 лет.