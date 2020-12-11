Российский военный обозреватель Михаил Ходарёнок в рамках программы «Бывшие» на радио «Вести ФМ» прокомментировал парад Победы, прошедший накануне в Баку.

На слова ведущего, что парад в Баку бурно обсуждается «по-разному», российский военный эксперт заявил: «Парад - это демонстрация мощи государства. В данном случае это безусловно парад, посвященный победе в вооруженном конфликте, в этой 44-дневной войне. И, по большому счету, Азербайджан как суверенное государство имеет все права на проведение парада подобного рода...

На параде провезли поверженную армянскую технику. Там много было в достаточно исправном состоянии...

Можно придираться, можно производить различные оценки, но сам факт... от фактов никуда не денешься - Вооруженные силы Азербайджана победили в этой войне...»