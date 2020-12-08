Последний бартер Трампа: Мы вам - Израиль, вы нам - Сахару актуальный комментарий
Королевство Марокко нормализовало отношения с Израилем, а США, выступавшие посредником, признали права Марокко на спорную территорию Западной Сахары. Это четвертое за этот год соглашение между еврейским государством и преимущественно арабской страной, достигнутое благодаря дипломатии президента США Дональда Трампа.
Нормализация отношений ряда арабских стран и Израиля - ключевое достижение Трампа. И как бы не полоскали его сейчас злопыхатели, именно совершившим невозможное он уходит в историю, оставаясь в памяти президентом, при котором США в XXI веке не развязали ни одной новой войны на Ближнем Востоке.
Трамп уходит – но запущенный им процесс нормализации арабо-израильских отношений в рамках «Авраамического мирного договора», который с полным основанием можно называть и «Союзом умеренных», продолжается.
10 декабря к ОАЭ, Бахрейну и Судану, ранее уже подписавших оглашения с еврейским государством, присоединилось и королевство Марокко. «Очередной ИСТОРИЧЕСКИЙ прорыв! Двое наших БОЛЬШИХ друзей - Израиль и Королевство Марокко - договорились установить дипломатические отношения - масштабный прорыв к миру на Ближнему Востоке», - написал в своем Твиттере Трамп.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал восстановление отношений с Марокко историческим событием. «Свет мира никогда не сиял ярче на Ближнем Востоке, чем сегодня», — заявил он во время церемонии зажигания свечей в рамках празднования Хануки.
Египет, ОАЭ и Бахрейн также приветствовали решение короля Мухаммеда VI. Лидеры палестинцев традиционно всех по данному поводу отругали, но, столь же традиционно, на их возмущение никто не обратил внимания.
В ближайших планах сторон - открыть представительства в Тель-Авиве и Рабате. Марокко также обеспечит прямые рейсы для всех израильтян. Но куда более интересно то, что получило североафриканское королевство за свое решение от США, а размеры американской «премии» впечатляют.
И даже не тем, что Штаты в ближайшее время поставят Марокко четыре ударных беспилотника MQ-9. И без того в нынешнем году Рабат стал третьим по величине импортером американской военной продукции, потратив на её приобретение более четырёх с половиной миллиардов долларов. Признание Вашингтоном суверенитета Марокко над Западной Сахарой – вот главный приз, выигранный Королевством.
«Марокко признало Соединенные Штаты в 1777 году. Таким образом, уместно признать их суверенитет над Западной Сахарой», - глубокомысленно заметил по поводу этого подарка Трамп. Подарка, сделанного Рабату как нельзя более кстати.
Напомню, что Западная Сахара, в прошлом колония Испании, была аннексирована Марокко в 1975 году. В ответ на это Полисарио провозгласил независимую Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и начал партизанскую войну, получив поддержку от Кубы, ГДР, Ливии (до 1983 года) и Алжира, который помогает повстанцам до сих пор.
После нескольких встреч короля Марокко Хасана II с руководством ПОЛИСАРИО к 1991 году сторонам удалось заключить перемирие, по условиям которого Марокко обязалась провести в Западной Сахаре референдум по вопросу независимости. Но с референдумом как-то не сложилось, а к настоящему времени Рабат стал и вообще отрицать необходимость его проведения.
И 14 ноября нынешнего года руководство Фронта Полисарио заявило, что продержавшееся почти 30 лет перемирие прекращается. Так что соглашение с Израилем в обмен на получение поддержки США - для Мухаммеда VI является крайне выгодной сделкой, решающей многие военно-политические и экономические проблемы Королевства.
Кто-то скажет, что с таким «ключом к Рабату» администрации Трампа для присоединения Марокко к «Авраамическому мирному договору» особо-то и напрягаться не пришлось. Но разве подыскать такой ключ и согласовать его применение со всеми заинтересованными сторонами не есть дипломатическое искусство, проявленное Трампом?
А ведь такие «ключи» Дональд Трамп и его зять, Джаред Кушнер, принимающий активное участие в переговорах между Израилем и арабскими странами, находят уже в четвертый раз. При этом – координируя свои действия с Израилем, который в отношениях Америки с еврейским государством – явно не младший послушный партнер, там по-всякому бывает.
Обама перед уходом, помнится, плюнул Израилю и республиканцам в борщ, протащив в Совбезе ООН резолюцию, обвиняющую Израиль в оккупации Иерусалима. Трамп, уходя, оставляет фундамент для продолжения урегулирования ключевого ближневосточного конфликта, арабо-израильского.
Победи он во второй раз – регион ждали бы грандиозные мирные изменения. К сожалению, Байден может предложить Ближнему Востоку только новые масштабные потрясения.