Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:02

Королевство Марокко нормализовало отношения с Израилем, а США, выступавшие посредником, признали права Марокко на спорную территорию Западной Сахары. Это четвертое за этот год соглашение между еврейским государством и преимущественно арабской страной, достигнутое благодаря дипломатии президента США Дональда Трампа.

Нормализация отношений ряда арабских стран и Израиля - ключевое достижение Трампа. И как бы не полоскали его сейчас злопыхатели, именно совершившим невозможное он уходит в историю, оставаясь в памяти президентом, при котором США в XXI веке не развязали ни одной новой войны на Ближнем Востоке. Трамп уходит – но запущенный им процесс нормализации арабо-израильских отношений в рамках «Авраамического мирного договора», который с полным основанием можно называть и «Союзом умеренных», продолжается. 10 декабря к ОАЭ, Бахрейну и Судану, ранее уже подписавших оглашения с еврейским государством, присоединилось и королевство Марокко. «Очередной ИСТОРИЧЕСКИЙ прорыв! Двое наших БОЛЬШИХ друзей - Израиль и Королевство Марокко - договорились установить дипломатические отношения - масштабный прорыв к миру на Ближнему Востоке», - написал в своем Твиттере Трамп.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал восстановление отношений с Марокко историческим событием. «Свет мира никогда не сиял ярче на Ближнем Востоке, чем сегодня», — заявил он во время церемонии зажигания свечей в рамках празднования Хануки. Египет, ОАЭ и Бахрейн также приветствовали решение короля Мухаммеда VI. Лидеры палестинцев традиционно всех по данному поводу отругали, но, столь же традиционно, на их возмущение никто не обратил внимания. В ближайших планах сторон - открыть представительства в Тель-Авиве и Рабате. Марокко также обеспечит прямые рейсы для всех израильтян. Но куда более интересно то, что получило североафриканское королевство за свое решение от США, а размеры американской «премии» впечатляют. И даже не тем, что Штаты в ближайшее время поставят Марокко четыре ударных беспилотника MQ-9. И без того в нынешнем году Рабат стал третьим по величине импортером американской военной продукции, потратив на её приобретение более четырёх с половиной миллиардов долларов. Признание Вашингтоном суверенитета Марокко над Западной Сахарой – вот главный приз, выигранный Королевством. «Марокко признало Соединенные Штаты в 1777 году. Таким образом, уместно признать их суверенитет над Западной Сахарой», - глубокомысленно заметил по поводу этого подарка Трамп. Подарка, сделанного Рабату как нельзя более кстати. Напомню, что Западная Сахара, в прошлом колония Испании, была аннексирована Марокко в 1975 году. В ответ на это Полисарио провозгласил независимую Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и начал партизанскую войну, получив поддержку от Кубы, ГДР, Ливии (до 1983 года) и Алжира, который помогает повстанцам до сих пор.