ООН предупреждает: мир ждет сильнейший со времен Второй мировой спад экономики

Как сообщает «Коммерсант, Гутерриш раскритиковал страны за то, что те не приняли достаточных усилий для совместной борьбы с коронавирусом.

На фоне пандемии мир может столкнуться с сильнейшим экономическим спадом за последние 80 лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Социальные и экономические последствия пандемии огромны, и они продолжают увеличиваться. Никакая вакцина не может исправить уже нанесенный ущерб»,— заявил Гутерриш на форуме Нобелевской премии.

«Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет крайняя нищета, надвигается угроза голода»,— сказал он.

Генсек ООН также раскритиковал страны за недостаточно слаженные усилия по борьбе с пандемией. По его словам, реакция была «фрагментированной» и «хаотичной». «Мы не должны допустить, чтобы то же самое произошло с доступом к новым вакцинам против COVID-19, которые должны быть глобальным общественным благом»,— сказал Антониу Гутерриш.