Инара Рафикгызы, собкор 00:18

С самого начала Отечественной войны в тылу граждане Азербайджана старались морально и материально поддержать наших воюющих солдат и офицеров. Тысячи людей покупали и отправляли на фронт, в действующую армию теплую одежду, перчатки, сигареты и отправили все это на фронт. И никакие уговоры военного руководства, что наши военнослужащие полностью обеспечены всем необходимым, не помогали – посылки все шли и шли. И надо сказать, что такая забота о солдатах трогала сердца бойцов, еще более укрепляла их боевой дух, помогла воевать и одерживать победу за победой. Этот поток доброты и отзывчивости народа не иссяк и сегодня, когда в материальной помощи и моральной помощи нуждаются семьи шехидов и получившие на войне ранения солдаты. Дети тех, кто погиб за нашу землю, имеют заслуженное их отцами право на обеспеченную жизнь, достойное образование.

Начиная с этого года дети более 15 шехидов, павших на фронтах Второй Карабахской войны, будут получать бесплатное образование в самой элитарной школе Азербайджана –Бакинской Оксфордской школе. Такое решение этого учебного заведения - яркий образец заботы о семьях шехидов. Надеемся, что этот шаг станет примером для всех частных школ страны. Будущее детей, их становление как полезных граждан страны начинается с образования. И предоставить его детям шехидов долг каждого из нас и всего нашего общества в целом. Бесплатное обучение детей шехидов в Бакинской Оксфордской школе, их становление как образованных, воспитанных в духе патриотизма людей стало возможным по личной инициативе основателей этого учебного заведения. Приглашенных в школу детей шехидов они искали в социальных сетях, телепрограммах, прессе. Чтобы не быть голословными отметим, что сын погибшего в ходе боев в Товузе генерал-майора Полада Гашимова – Теймур Гашимов уже учится в 6-м классе Бакинской Оксфордской школы, сын погибшего в Апрельской войне полковник-лейтенанта Рагуфа Оруджева, известного как «Орел Мурова», - Нихад Оруджлу ученик 9-го класса этого престижного учебного заведения.

А дети медсестры, единственной женщины-шехида Аресты Бахышевой – Мардан и Захра, дочь добровольца-шехида Дениса Алиева - Алина, а двое детей Теймура Аббаслы, ставшего шехидом в Гадруте - Фейруз и Сируз Аббаслы начиная с этого года будут получать образование в Бакинской Оксфордской школе. Мать шехида Теймура Аббаслы Башханым Аббаслы говорит, что самой заветной мечтой ее сына было, чтобы его дети получили хорошее образование. «Аллах различными путями осуществляет мечты людей. Моим внукам путь к ее осуществлению открылся таким образом. Мой сын обещал сыновьям: «Вы будете учиться в Оксфордской школе, а потом я пошлю вас учиться за границу». Мой внук Фейруз, выступая на телепередаче о шехидах, признался, что отец хотел определить его в Оксфордскую школу, но он не дожил до этого дня. Эту программу смотрели и руководители Оксфордской школы. Они связались с нами и сказали, что примут наших детей в свою школу», - рассказывает мать шехида.

Мать павшего воина выражает благодарность основателям и руководителям Бакинской Оксфордской школы. «Пусть будет доволен ими Аллах. Пусть Аллах сделает прекрасным будущее всех наших детей. Я хочу, чтобы и мои внуки выросли достойными детьми нашей Родины, чтобы они любили Родину так же, как и их отец. Но не хочу, чтобы матери испытывали то, что довелось испытать мне. Своих детей я растила одна. А теперь мне пришлось поднимать детей моего сына», - говорит мать шехида. Дети шехидов, получающие образование в Бакинской Оксфордской школе: 1. Нихад Рагуф оглу Оруджлу - ученик IX класса. Его отец, полковник-лейтенант Рагуф Ибрагим оглу Оруджев, стал шехидом в апрельских боях 2016 года. 2. Гемер Фикрет гызы Мамедзаде – ученица V класса. Ее отец, капитан Фикрет Акиф оглу Мамедов, стал шехидом в Физулинском районе в результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны 28 мая 2014 года. 3. Теймур Полад оглу Гашимов – ученик VI класса. Его отец, генерал-майор Полад Исраил оглу Гашимов, стал шехидом в в боях в товузском направлении в июле 2020 года. 4. Али Рамид оглу Гаджизаде – ученик III класса. Его отец, майор Рамид Нариман оглу Гаджиев, стал шехидом в Отечественной войне в селе Талыш. 5. Дениз Рамид гызы Гаджизаде – ученица I класса. Ее отец, Рамид Нариман оглу Гаджиев, стал шехидом в Отечественной войне в селе Талыш.

6. Ягмур Рамид гызы Гаджизаде - ученица I класса. Ее отец Рамид Нариман оглу Гаджиев, стал шехидом в Отечественной войне в селе Талыш. 7. Мардан Зия оглу Мамедли – ученик VI класса. Его мать, военный медик Ареста Керим гызы Бахышова, стала шехидом в Отечественной войне в Губадлинском районе. 8. Захра Зия гызы Мамедли – ученица IV класса. Ее мать, военный медик Ареста Керим гызы Бахышова, стала шехидом в Отечественной войне в Губадлинском районе. 9. Инджи Рашад гызы Гулиева – ученица I класса. Ее отец, полковник-лейтенант Рашад Рашид оглу Гулиев, стал шехидом в Отечественной войне в Джебраильском районе. 10. Дерья Рашад гызы Гулиева – ученица I класса. Ее отец, полковник-лейтенант Рашад Рашид оглу Гулиев, стал шехидом в Отечественной войне в Джебраильском районе. 11. Нургуль Нурлан гызы Гасанова – подготовительное отделение. Ее отец, доброволец Нурлан Гасанов, стал шехидом в Отечественной войне. 12. Алина Денисовна Алиева – ученица IV класса. Ее отец, Денис Александрович Алиев, стал шехидом 8 октября в Физулинском районе.