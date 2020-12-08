Венгрия закупает у Израиля используемые «Железным куполом» радары израильские СМИ
Венгрия приобретет у Израиля радары, используемые зенитно-ракетными комплексами "Железный купол". "Калькалист" сообщает, что на вооружение венгерской армии поступит несколько радиолокационных установок ELM-2084.
Год назад аналогичную сделку заключила с Израилем Чехия, закупив 8 таких установок на сумму 125 миллионов долларов.
Предполагается, что Венгрия сделает более масштабное "приобретение". Поставки радаров начнутся в 2022 году. Израильским ELM-2084 предстоит заменить радары советского производства.