Россия расширила санкции против Украины
Российский премьер-министр Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Всего в расширенный перечень вошли 849 физических лиц. В список, в частности, добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от украинской президентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура.