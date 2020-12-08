Ванецян обещает продолжить борьбу до победного конца

«По приказу предателя Никола Пашиняна несколько сотен наших друзей были доставлены в отделения полиции. Никол Пашинян пытается ослабить нашу борьбу, но у него этого не получится сделать, потому что мы непоколебимы и обязательно победим», - заявил с уверенностью лидер партии "Родина" Артур Ванецян.

Ванецян призвал людей, наблюдающих за их действиями по телевизору либо по телефону, выйти на улицы и присоединиться к ним. Он добавил, что с завтрашнего дня они продолжат свои акции протеста и ни в коем случае не остановятся, сообщает News.am.