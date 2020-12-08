ВОЗ бьет тревогу: по всему миру растет смертность от COVID

За последние полтора месяца уровень смертности от коронавируса увеличился на 60% по всему миру, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

«В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%», – передает ее слова РИА Новости.

Керкхове пояснила, что эти случаи неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.