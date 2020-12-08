США собираются продать Марокко вооружение на $1 млрд британские СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о возможной продаже Марокко беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и высокоточного управляемого оружия. Reuters сообщает, что сумма сделки оценивается в $1 млрд.
По словам знакомых с содержанием уведомления лиц, в списке на продажу фигурируют, в частности, четыре разведывательных БПЛА MQ-9B SeaGuardian, управляемые ракеты Hellfire и управляемые авиационные бомбы Paveway и JDAM.