Экономист Карлен Андреасян: «Армения на грани коллапса... Мы с огромной скоростью падаем вниз»
В послевоенный период Армения, как прогнозировали экономисты и финансисты, столкнулась с резкой девальвацией национальной валюты - драма. «Голос Армении» пишет, что в настоящее время курс доллара в стране составляет 520-522 драма. Центробанк Армении сдерживает курс доллара.
Издание отмечает, что в действительности курс американской валюты колеблется в пределах 574-580 драмов. Как следствие - взлетели и цены. В той или иной мере подорожали практически все продукты питания. Корреспондент издания убедился в этом, посетив несколько крупных торговых центров Еревана. Опрошенные им покупатели жаловались на резкий скачок цен на продукты питания, лекарства, что ползарплаты идет на коммунальные услуги.
«И действительно, цены ринулись ввысь, причем круто. Молочные продукты всех без исключения отечественных производителей подорожали в среднем на 5-10%. Хлеб - на 20%, растительное масло и макароны - на 10%, яйца - на 5% Менеджеры супермаркетов сообщили, что рыночные цены на зерновые культуры поднялись за последние несколько месяцев и на сегодня достигли максимума».
По данным Национального статистического комитета Армении, потребительские цены в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года повысились на 1,3%, за месяц – на 0,5%.
Экономист Карлен Андреасян говорит изданию, что ничего хорошего не ожидает от этого правительства: «В результате безграмотной экономической политики Армения сегодня на грани коллапса. Два года власть обманывала народ, и сейчас продолжает это делать. Сегодня полная неопределенность во всех сферах, и абсолютный политический и экономический кризис. Мы с огромной скоростью падаем вниз...»