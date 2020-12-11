Экономист Карлен Андреасян: «Армения на грани коллапса... Мы с огромной скоростью падаем вниз»

Издание отмечает, что в действительности курс американской валюты колеблется в пределах 574-580 драмов. Как следствие - взлетели и цены. В той или иной мере подорожали практически все продукты питания. Корреспондент издания убедился в этом, посетив несколько крупных торговых центров Еревана. Опрошенные им покупатели жаловались на резкий скачок цен на продукты питания, лекарства, что ползарплаты идет на коммунальные услуги.

В послевоенный период Армения, как прогнозировали экономисты и финансисты, столкнулась с резкой девальвацией национальной валюты - драма. «Голос Армении» пишет, что в настоящее время курс доллара в стране составляет 520-522 драма. Центробанк Армении сдерживает курс доллара.

«И действительно, цены ринулись ввысь, причем круто. Молочные продукты всех без исключения отечественных производителей подорожали в среднем на 5-10%. Хлеб - на 20%, растительное масло и макароны - на 10%, яйца - на 5% Менеджеры супермаркетов сообщили, что рыночные цены на зерновые культуры поднялись за последние несколько месяцев и на сегодня достигли максимума».

По данным Национального статистического комитета Армении, потребительские цены в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года повысились на 1,3%, за месяц – на 0,5%.

Экономист Карлен Андреасян говорит изданию, что ничего хорошего не ожидает от этого правительства: «В результате безграмотной экономической политики Армения сегодня на грани коллапса. Два года власть обманывала народ, и сейчас продолжает это делать. Сегодня полная неопределенность во всех сферах, и абсолютный политический и экономический кризис. Мы с огромной скоростью падаем вниз...»