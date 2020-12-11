Нателла Рустамова, автор haqqin.az 04:52

Долгожданная, выстраданная, триумфальная победа азербайджанского народа, азербайджанской армии в освободительной войне за свои исторические земли ворвалась в нашу жизнь столь стремительно, что осознание ее значимости, исторической предопределенности придет лишь спустя время. Состоявшийся в Баку военный парад в честь этого эпохального события для многих наших соотечественников стал той знаковой кульминацией, которая позволила осмыслить, прочувствовать не только сердцем, но и разумом, что это произошло - мы победили!

С утра 10 декабря, в день Парада Победы, дворы и улицы Баку и других городов страны опустели. Все напряженно ждали перед телевизорами, как будут маршировать наши герои – наши солдаты, что скажет с трибуны президент, какие слова найдет для поздравления братского народа лидер Турции. Наблюдали за торжественным маршем азербайджанской армии и за рубежом – где-то с искренней радостью за победивший в справедливой войне народ, где-то с подспудной завистью, ну и, конечно, не обошлось и без нескрываемой враждебности. Таков мир, такова жизнь – чужая радость редко бывает общей. Соответственно отреагировали и мировые СМИ. Пожалуй, единственное, в чем сошлись все политические комментаторы, была удивившая многих строгая сдержанность мероприятия. Все ждали фанфар, грандиозной помпезности и, разумеется, бряцания оружием. Но ничего этого не было – парад в Баку полностью соответствовал искомому смыслу этого латинского слова «paro» – готов. Готовность к миру, готовность ознаменовать Победу эрой процветания, но и, вместе с тем, готовность, если придется, жестко отразить врага. Вот что символизировал парад в Баку. Да, оружие было продемонстрировано, самое современное, но отнюдь не в масштабных количествах и не в целях устрашения, а чтобы показать профессионализм, высочайшую выучку азербайджанских военных, их умение воевать. А для тех, кто лелеет планы новой войны, это вполне достаточное предупреждение. Сдержанность победного марша в Азербайджане диктовалась и тем, что это был не только день национальной славы, но и день всенародной скорби в память о погибших. Молниеносная Победа далась нелегко - страна, ее граждане потеряли в сражениях лучших своих сыновей. Символично, что братская Турция, чтобы почтить память 2783 азербайджанских шехидов, отправила для участия в параде своих военнослужащих.

Единственным убранством парадной площади, прилегающих улицы, президентской трибуны стали гордо реющие флаги двух братских стран – Азербайджана и Турции. Лучшее определение тому, что происходило на площади Азадлыг 10 ноября, – Парад Достоинства. Достоинства нации, достоинства армии, достоинства президента страны. И каким бы строгим, сдержанным, скупым на внешние эффекты не был марш в честь освобождения от многолетней оккупации родных земель азербайджанских военнослужащих, едва отряхнувших с себя окопную пыль, в памяти народной он сохранится, отпечатается навечно. Вынужденные из-за пандемии оставаться дома, азербайджанцы ликовали и плакали, аплодировали своим доблестным солдатам и во весь голос пели гимн своей страны. Его тожественные звуки раздавались из каждой квартиры, каждого окна. Надо отдать должное устроителям парада, важнейшее для страны мероприятия было задумано и организовано безупречно. Haqqin.az представилась возможность узнать некоторые детали кропотливой подготовки и проведения этого знакового события. В первую очередь нужно отметить, что подготовкой к параду руководил лично президент Ильхам Алиев, причем так же тщательно и скрупулезно, как два месяца назад планировал и воплощал военные операции. Глава государства лично утверждал каждую деталь сценария.

Небольшое число приглашенных на гостевых трибунах, объясняется, увы, пандемией, а не какими-либо иными причинами. Желание присутствовать на параде изъявили очень многие, но коронавирус внес свои коррективы, и количество приглашенных пришлось максимально ограничить. Особое внимание организаторы уделили фото- и видеосъемкам, которые очень важны для памяти народа, воспитания молодежи в духе патриотизма. К этой работе были привлечены лучшие специалисты. Военный парад снимали и с земли, и с воздуха - кадры победного марша смогут в будущем с гордостью наблюдать не одно поколение азербайджанцев. Среди строго-скупого убранства площади бросался в глаза символический плакат на здании отеля Marriott Absheron с изображением сжатой в кулак руки и лозунгом «Карабах – это Азербайджан!». Как стало известно haqqin.az, оригиналом изображения послужила рука президента Азербайджана.

Именно этим кулаком в дни войны Ильхам Алиев справедливо грозил преступному военно-политическому руководству Армении и требовал от оккупантов покинуть азербайджанские земли. Примечательно, что многие только в ходе парада узнали, что 44-дневная победоносная военная операция носила кодовое название «Железный кулак». Еще одна примечательная деталь – проехавший по площади грузовик с большим панно из номеров автомобилей и военной техники, захваченных у армянских ВС. Как резюме и предупреждение и на грузовике было выведено: «Карабах - это Азербайджан!». Идея с созданием панно также принадлежит президенту Ильхаму Алиеву и фактически стала ответом на сооруженную армянами в Кельбаджаре стену из номеров захваченных в 90-х годах азербайджанских автомобилей. Над нами насмехались, забыв, однако, простую истину – о ликующих в самом конце войны! А ей наступил конец после главного сражения на поле карабахской битвы. Внимательные телезрители могли заметить, что каждый гость парада получил специальный пакет. В социальных сетях даже разразились споры о том, что именно в них находилось. Информированные источники подтвердили нашему сайту, что это действительно подарки, точнее, подарочные наборы, не представляющие, однако, никакой материальной ценности. В частности, в каждый пакет был вложен билет участника исторического парада и другие памятные символы. В общей сложности в марше Победы приняли участие более 3000 человек личного состава ВС Азербайджана, продемонстрировано до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятых на вооружение сверхсовременных орудий, ракетных и артиллерийских установок, систем противовоздушной обороны, а также военных кораблей и катеров. Как достойный ответ армянским агрессорам и показатель итога всех захватнических войн была показана и часть военных трофеев, брошенных убегающим неприятелем.