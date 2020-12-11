МВФ одобрил выделение Армении около $37 миллионов

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Армении $36,9 млн по программе Stand-By. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 11 декабря, сообщении организации, пишут «Известия».

«Исполнительный совет завершил третий обзор деятельности Армении в рамках программы, поддержанной кредитным механизмом Stand-By (SBA). Это позволит властям привлечь около $37 млн, в результате объем выплат составит около $332 млн», — сказано в тексте.

В МВФ пояснили, что экономика Армении сильно пострадала от нового витка конфликта в Нагорном Карабахе, а также в результате второй волны COVID-19. Согласно прогнозам организации, показатель ВВП страны в текущем году сократится на 7%.

Stand-By — кредит, который с 1952 года предоставляется странам – членам МВФ для определенных, согласованных с МВФ целей на основе соглашений «стэнд-бай». После окончания соглашения не использованная страной сумма кредита возвращается фонду.