Ильхам Алиев на могиле Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает АзерТАдж, глава государства возложил венок к могиле Гейдара Алиева.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Президент возложил цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы к могилам. 

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