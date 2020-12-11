Ильхам Алиев на могиле Гейдара Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства возложил венок к могиле Гейдара Алиева.
Прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Президент возложил цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
Была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы к могилам.